Paes esteve no local com o secretário de Meio AmbienteMarcos Porto/Agência O Dia

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, e o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere, estiveram no Parque Madureira, nesta terça-feira para anunciar a ampliação do cultivo de hortaliças em terrenos que pertencem ao município, às margens da linha férrea. Ainda em 2022, o espaço vai receber aquela que será a maior horta urbana do mundo, com 110 mil metros quadrados.

"É bom a gente devolver essa subsistência pessoal, isso significa uma questão de agricultura urbana, que é um tema muito importante nos dias de hoje. Tem a ver com sustentabilidade social, com geração de renda para as famílias daqui. A gente tem que continuar valorizando esse espaço", disse Paes.

O objetivo, segundo a prefeitura, é gerar renda e segurança alimentar para 50 mil famílias, por safra, até 2024. Além de ter um corredor verde de hortaliças ao longo do Parque Madureira até Guadalupe, em uma parceria com a Embrapa e com a Light, porque parte dos cultivos fica debaixo das torres da empresa.

Um memorial fazendo alusão aos antigos moradores do local - o "Quilombo Agrícola Madureira" - será erguido na entrada da horta. A homenagem que atende a uma reivindicação do setor cultural da região.

"A ideia é que os frequentadores conheçam a história dessa região, um centro produtor agrícola para o Mercadão de Madureira e outros mercados. Fortalecer a agricultura carioca é o caminho para uma cidade mais igualitária", disse Cavaliere.

O programa Hortas Cariocas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, produz por ano, segundo a pasta, cerca de 82 toneladas de cultivos. Em toda a cidade, o programa abrange 3.720 canteiros, com 24 hectares de áreas cultivadas, em 25 escolas e 24 comunidades. Aipim, cebolinha, coentro e manjericão estão entre os alimentos mais produzidos. Ao todo, 220 hortelãos e hortelãs ganham bolsas para manter as produções.

Também participaram do evento os secretários de Educação, Renan Ferreirinha, de Infraestrutura, Jorge Arraes, de Cultura, Marcus Faustini.