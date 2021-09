Operação Lei Seca retirou das ruas 761 motoristas embriagados durante a Semana Nacional do Trânsito - Divulgação/Operação Lei Seca

Publicado 28/09/2021 15:51

Rio - Durante o período da Semana Nacional do Trânsito, que acontece anualmente de 18 a 25 de setembro, a Operação Lei Seca realizou ações de educação e fiscalização, com a finalidade de salvar vidas e reforçar para a população a mensagem de "nunca dirigir depois de beber".



Nas blitzes de fiscalização desta semana, 5.179 motoristas foram abordados. Destes, 761 dirigiam sob efeito de álcool - o que representa 14,7% do total de abordados. As 62 ações foram realizadas em todo o estado do Rio de Janeiro, de dia e de noite, para evitar acidentes de trânsito provocados pela mistura perigosa do álcool e direção.



As equipes de educação, compostas por agentes cadeirantes que foram vítimas de acidente de trânsito, realizaram 21 ações nesta semana. Dentre elas palestras virtuais e presenciais em empresas e escolas, além de ações educativas em pontos turísticos e áreas de lazer em vários municípios do estado.

"A Semana Nacional de Trânsito acabou, mas a Operação Lei Seca seguirá firme para combater os acidentes de trânsito provocados pela mistura do álcool e direção. O que temos visto nas ruas não nos alegra, ficamos tristes em perceber que muitas pessoas ainda insistem em dirigir embriagados. Nosso objetivo é salvar vidas, seja através da conscientização da população ou da fiscalização. Queremos um trânsito mais seguro para todos!", reforça o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fábio Pinho.



Ao longo da semana, a Lei Seca realizou ações em parceria com diversos órgãos públicos com o Detran, o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTUR), o Batalhão de Operações com Cães (BAC), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre outros órgãos.