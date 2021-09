Rio pode ter chuva isolada a partir da tarde desta quarta-feira | Rio de Janeiro | O Dia

Tempo instável na cidade do Rio. Margem da Baía de Guanabara, em Botafogo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Tempo instável na cidade do Rio. Margem da Baía de Guanabara, em BotafogoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/09/2021 06:19

Rio - A quarta-feira (29) pode ser de chuva na cidade do Rio de Janeiro. A aproximação de uma frente fria pelo oceano aumenta a nebulosidade e deixa o céu encoberto. Há possibilidade de pancadas de chuva, isoladas, a partir da tarde.

Os ventos estarão moderados, e as temperaturas devem variar entre mínima de 19º C e máxima de 33º C.

CHUVA FRACA A MODERADA ISOLADA E VENTOS MODERADOS NESTA QUARTA-FEIRA NO RIO



O tempo ficará instável no município, nesta quarta-feira (29/9), devido à aproximação de uma frente fria pelo oceano, informou o @AlertaRio. Leia mais: https://t.co/cL4P9LQnFT #temporj pic.twitter.com/oQ0RMtiwbH — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 29, 2021

A quinta-feira (30) e a sexta-feira (1º) também serão de céu encoberto e chuvas isoladas, ainda pela passagem da frente fria.