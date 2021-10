50ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 - Foto: Reprodução / SES

Publicado 01/10/2021 20:57

Rio - O Estado do Rio de Janeiro registrou a maior redução de óbitos desde o início do Mapa de Risco da Covid-19. Divulgada nesta sexta-feira, a 50ª edição do boletim ainda mostrou que as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) reduziram 37%, enquanto o número de mortes diminuiu 38%.

Pela quinta semana seguida, o Rio permanece classificado com a bandeira amarela, com baixo risco de contaminação. A análise é uma comparação das semanas dos dias 12 a 18 de setembro com os dias 29 de agosto a 4 de setembro.

Esses números, apesar da circulação da variante Delta no Rio de Janeiro, são reflexo do avanço na vacinação. Observamos uma importante redução do número de internações, casos graves e óbitos. O número de solicitações de leitos e taxa de ocupação reduzida nos apontam um cenário epidemiológico que traz esperança de estarmos caminhando para o retorno à normalidade - avalia o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Vacinação no Rio

Entre os dias 29 de agosto e 18 de setembro, foram aplicadas 1.985.075 doses do imunizante contra a covid-19. No mesmo período, as taxas de ocupação dos leitos da rede SUS também reduziram. A UTI passou de 52% de ocupação, do último boletim, para 48%. Enquanto isso, a enfermaria foi de 30% para 24%, a menor ocupação desde o início de 2021.



Das nove regiões do estado, seis estão em bandeira amarela: Metropolitanas l e II, Serrana, Baixada Litorânea, Médio Paraíba e Centro-Sul. As regiões Baía da Ilha Grande, Norte e Noroeste estão na faixa laranja e nenhuma está na vermelha.