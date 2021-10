Estrada do Humaitá começa na antiga Rodovia Rio São Paulo e corta do Bairro do Jardim Guandu - Reprodução

Publicado 01/10/2021 18:24 | Atualizado 01/10/2021 18:25

Rio - Um homem, supostamente integrante da milícia, teria sido executado por homens encapuzados no bairro do Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, nesta sexta-feira. De acordo com registro da Secretaria de Estado de Polícia Militar, PMs do 20º BPM (Nova Iguaçu) realizavam patrulhamento pela Estrada do Humaitá quando encontraram o corpo do homem.

De acordo com informações preliminares, o homem dirigia um carro, quando teria percebido que estava sendo seguido por seus executores. Ele chegou a tentar fugir, mas os criminosos teriam conseguido emparelhar o carro, na altura do Km 37 da Estrada do Humaitá, e disparado contra o vidro, atingindo a cabeça da vítima.