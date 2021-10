Um dos vencedores do bolão da Mega-Sena em Araruama ainda não resgatou o prêmio de quase R$ 8 milhões - Google Maps

Publicado 01/10/2021 18:45

Rio - Apenas um vencedor do concurso 2408, da Mega-Sena, ainda não resgatou o prêmio de quase R$ 8 milhões em Araruama, Região dos Lagos do Rio. O prêmio total de R$ 46.317.095,04 foi dividido entre os seis participantes do bolão de uma lotérica no centro da cidade . Caso o apostador não solicite o recebimento do prêmio em até 90 dias, de acordo com a Lei 13.756/2018, o dinheiro será repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).