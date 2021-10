Secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, ao lado do subsecretário de Vigilância em Saúde, Marcio Garcia, durante a divulgação do 35° Boletim Epidemiológico do Rio - Reprodução

Secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, ao lado do subsecretário de Vigilância em Saúde, Marcio Garcia, durante a divulgação do 35° Boletim Epidemiológico do Rio Reprodução

Publicado 01/10/2021 08:50 | Atualizado 01/10/2021 08:53

Rio - A cidade do Rio começou a executar o calendário da dose de reforço aos trabalhadores da Saúde. A programação será dividida pelo mês no qual a pessoa tomou a segunda dose - o intervalo entre a segunda e a terceira deve ser de seis meses. Desta sexta (1º) até o dia 9, profissionais da saúde de 60 anos ou mais poderão receber a dose.

O calendário irá até fevereiro de 2022. Em janeiro do ano que vem, profissionais da saúde que receberam a segunda dose em julho poderão tomar a dose de reforço. Em fevereiro, é a vez dos que tomaram em agosto.

fotogaleria

"Essa regra é baseada em evidências científicas. A gente estende um calendário que já entra no ano de 2022, que vai ser a dose de reforço dos trabalhadores de Saúde que se vacinaram mais tardiamente, completaram seu esquema em julho e agosto", detalhou o superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia.