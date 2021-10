Publicado 02/10/2021 06:00

A Câmara aprovou o auxílio Gás Social para famílias de baixa renda. Medidas para apoiar nesse momento são necessárias. Mas é preciso ir além. O que levará dignidade à essas famílias, é geração de empregos.



Recuperação econômica com foco no turismo é, por razões óbvias, a cara do Rio. O 'passaporte da vacina' conversa com - e não contraria - esse interesse! Mostrar responsabilidade atrai turistas, não o contrário!



É prematuro falar do fim do uso de máscara. Quando 75% da população estiver com esquema vacinal completo, e se o resultado apresentado for positivo, talvez seja válido o tema entrar em pauta.