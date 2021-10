Segundo o calendário para a dose de reforço, pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais podem se vacinar em qualquer dia - ASCOM

Publicado 02/10/2021 09:26

A prefeitura do Rio vacina neste sábado, 2, idosos de 78 anos ou mais com a dose de reforço contra a covid-19. Além disso, profissionais e trabalhadores da saúde com 60 anos ou mais (intervalo mínimo de três meses entre a segunda dose e dose de reforço) também podem se encaminhar aos postos para receber a terceira doses. Para os trabalhadores da saúde dessa faixa etária, a aplicação vai até o dia 9 deste mês.

Segundo o calendário para a dose de reforço, pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais podem se vacinar em qualquer dia. A dose de reforço será destinada aos que receberam a segunda aplicação ou dose única do imunizante há, pelo menos, 28 dias.



Essas pessoas devem apresentar comprovante de vacinação, documento de identificação e laudo médico

digital do Cremerj com data inferior aos últimos 60 dias.

A prefeitura do Rio também esclarece que, até o final deste mês, todos os postos de vacinação estarão aplicando a primeira dose da vacina contra covid-19 em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado.

Já a segunda dose é aplicada conforme a data estipulada no comprovante da primeira. A prefeitura também diminuiu o intervalo entre a primeira e segunda doses da Pfizer para quem tem 40 anos ou mais. Agora o período entre uma dose e a outra é a partir de 21 dias. O intervalo mínimo entre a aplicação da segunda dose ou dose única e a dose de reforço é de três meses para idosos e 28 dias para pessoas com alto grau de imunossupressão.

Para receber a vacina é preciso apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.