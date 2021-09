Limpeza de ralos e bueiros no Anil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 15/09/2021 18:35

Rio - A Prefeitura do Rio removeu 331 toneladas de resíduos durante a Operação Ralo Limpo. A ação, que começou em 5 de julho e terminou no último dia 13, resultou na limpeza e desobstrução de 4.026 bueiros de 36 vias da cidade onde alagamentos e bolsões eram recorrentes. Segundo o Centro de Operações Rio (Cor), que coordenou a operação, a estratégia visa minimizar os impactos do período mais chuvoso do ano na cidade, que acontece entre novembro e abril.

Parte do planejamento estratégico do Plano Verão 21/22, a ação contou com a participação de 587 profissionais da Comlurb e da Secretaria de Conservação. Ao todo, segundo a prefeitura, 2.157 caixas de ralos foram limpas e 12.277 metros de rede de drenagem foram desobstruídos. O plano ainda deve incluir outras 14 vias da cidade, que devem receber a intervenção até o fim de setembro.

Com o objetivo de minimizar reflexos no trânsito, as ações operações ocorrem sempre em horários alternativos, fora dos períodos de rush. No centro, vias importantes no escoamento como a Avenidas Presidente Vargas, Beira Mar e Francisco Bicalho; ruas dos Inválidos, Rezende e Frei Caneca, estas últimas recorrentes cenários de alagamento, receberam a limpeza.

Outras regiões, como a Zona Oeste, Zona Norte e Zona Sul também estão contempladas pelo planejamento de limpeza e já tiveram os bueiros das principais vias limpos.