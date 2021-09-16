Nathan Ferreira, de 16 anos, saltou da Ponte Nilo Peçanha, no bairro Ano Bom, e está desaparecidoDivulgação

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Rio - O Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo adolescente Nathan Ferreira, de 16 anos, desaparecido desde a tarde da última terça-feira (14) após pular da ponte Nilo Peçanha, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O amigo dele, Cassiano Oliveira, que também pulou, foi resgatado com vida e liberado no local.
A principal suspeita é que o jovem tenha se afogado. 
Ponte Rio Nilo Peçanha, em Barra Mansa - Google Maps
Ponte Rio Nilo Peçanha, em Barra MansaGoogle Maps
Equipes estão com dificuldades para localizar Nathan por causa da baixa visibilidade do rio. De acordo com moradores da região, o rio está em seu nível mais baixo.
 
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Nathan Ferreira, de 16 anos, saltou da Ponte Nilo Peçanha, no bairro Ano Bom, e está desaparecido
Ponte Rio Nilo Peçanha, em Barra Mansa