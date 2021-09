Nathan Ferreira, de 16 anos, saltou da Ponte Nilo Peçanha, no bairro Ano Bom, e está desaparecido - Divulgação

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo adolescente Nathan Ferreira, de 16 anos, desaparecido desde a tarde da última terça-feira (14) após pular da ponte Nilo Peçanha, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O amigo dele, Cassiano Oliveira, que também pulou, foi resgatado com vida e liberado no local.

A principal suspeita é que o jovem tenha se afogado.

Ponte Rio Nilo Peçanha, em Barra Mansa Google Maps

Equipes estão com dificuldades para localizar Nathan por causa da baixa visibilidade do rio. De acordo com moradores da região, o rio está em seu nível mais baixo.