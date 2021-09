Ponte Nilo Peçanha - Reprodução/Google Street View

Publicado 15/09/2021 08:46

Rio - As buscas por um adolescente que caiu no rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa, no Sul Fluminense foram retomadas nesta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Barra Mansa foi acionado nesta terça para um salvamento no local. Um jovem de 19 anos, identificado como Cassiano Oliveira foi resgatado com vida e liberado no local, já o menor de idade segue desaparecido.

Ainda de acordo com a corporação, o caso aconteceu no bairro Bom Ano, na ponte Nilo Peçanha.