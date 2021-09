Operação mira grupo de milicianos que atua em São João de Meriti - Cléber Mendes

Publicado 15/09/2021 08:09

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) e a Polícia Civil deflagraram, nesta quarta-feira, uma operação para cumprir 13 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão contra milicianos que atuam em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A investigação identificou que o grupo atuava explorando sinal de TV clandestino, venda de gás, água, além de práticas de agiotagem, extorsão a comerciantes com a cobrança de taxas de segurança e controle sobre pontos de mototáxi, mediante cobranças, com ameaças e violência.

A denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Capital, responsável pela expedição dos mandados. Entre os denunciados estão quatro policiais militares e ex-PMs. Também foi deferida pela Justiça a suspensão do exercício da função dos agentes envolvidos.



De acordo com a denúncia, o grupo constituía uma milícia conhecida como "Comunidade amiga" ou "Carlinho Azevedo" atuante nas localidades da Malvina, Venda Velha, Parque José Bonifácio e Pau Branco, situadas no município da Baixada Fluminense. A investigação teve início a partir de inquéritos que apuravam homicídios que tinham menção à organização criminosa que atuava nessas regiões.

"Tal organização é estruturalmente ordenada e possui dimensões consideráveis, atuando de forma setorizada, com o objetivo de auferir vantagens, tanto patrimoniais, como de domínio do território e imposição de força, mediante a prática de crimes como homicídios, receptações, extorsões, dentre outros”, destaca a denúncia do MPRJ.



O policial militar Nilson Miranda de Carvalho Neto, vulgo Samurai ou Ninja, é apontado como líder da organização criminosa e, mesmo preso, exercia o controle e recebia valores provenientes das extorsões do grupo.

Também estão denunciados à Justiça:

1- Thiago Gutemberg de Almeida Gomes, vulgo Curisco;

2- Wesley Silva de Almeida, vulgo Nanaiga ou Chanaiga;

3- Paulo Vitor Viana Firmino, vulgo PV;

4- Bruno Barbosa de Abreu, vulgo Bruno do Pau Branco;

5- Leandro da Silva Arante, vulgo Neguinho Menor;

6- Carlos Henrique Silveira dos Santos, vulgo Nego do Gás;

7- Cristiano Militão de Souza, vulgo Cabelinho;

8- Douglas Alves da Silva, vulgo Cupim;

9- Alan dos Santos Farias, vulgo Paraíba;

10- Alex Bonfim de Lima Silva, vulgo Alex Armeiro;

11- Wallace Patrique Cardozo Lucas;

12- Marcos Antonio Roque de Lima, vulgo Tonho da Água.

A ação acontece por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ) e conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI).