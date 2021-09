Mulher é presa e adolescente é apreendida com 400 frascos de lança-perfume na Rodoviária Novo Rio - Divulgação

Publicado 15/09/2021 08:37

Rio - Uma mulher foi presa e uma adolescente foi apreendida com 400 frascos de lança-perfume na noite desta terça-feira, na Rodoviária Novo Rio, na região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTUR) que faziam patrulhamento na área de embarque da rodoviária desconfiou da atitude suspeita das duas, realizou uma abordagem e com elas encontrou as drogas.

Ainda segundo a PM, a dupla, de Natal, no Rio Grande do Norte, transportava duas malas e duas caixas grandes de papelão, onde foram encontrados os 400 vidros de lança-perfume.

O caso foi encaminhado à 5° DP (Mem de Sá).