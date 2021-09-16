Caminhões com cabeças de gado foram recuperados pela Polícia Militar, em Itaboraí - Divulgação

Caminhões com cabeças de gado foram recuperados pela Polícia Militar, em Itaboraí Divulgação

Publicado 16/09/2021 09:28

Rio - Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) impediram o roubo de cerca de 100 cabeças e gado e resgataram quatro motoristas mantidos como reféns, em Itaboraí. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (15) no bairro Porto das Caixas.

Equipes da PM estiveram no local depois de denúncia anônima e localizaram os caminhões. Houve troca de tiros e os criminosos conseguiram fugir, porém um adolescente acabou apreendido. Ele estava com um pequena carga de drogas.

Os policiais localizaram e resgataram os motoristas. A polícia não divulgou o destino final do gado.

A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí).