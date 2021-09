Pedidos por leitos de UTI covid estão em queda - Foto: reprodução internet

Pedidos por leitos de UTI covid estão em quedaFoto: reprodução internet

Publicado 16/09/2021 09:29

Rio - A Central Estadual de Regulação (CER) registrou, na terça-feira (14) 36 solicitações de leitos de UTI para tratamento da covid-19 em toda rede SUS. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), este é o menor número desde o dia 13 de novembro de 2020, quando 34 vagas foram demandadas pelas unidades de saúde. As taxas de ocupação de leitos no estado do Rio de Janeiro também tiveram redução. A de UTI está em 59% e a de enfermaria em 40%.

Paralela às quedas no número de internações por covid, a taxa de população imunizada no território fluminense segue em crescimento. De acordo com a SES, o estado aplicou mais de 3,1 milhões de doses das vacinas contra a covid no período de 30 dias (entre 13 de agosto e 13 de setembro). Com isso, o Rio alcançou 82% da população acima de 18 anos com a primeira dose e 43% totalmente imunizada contra a doença. As informações estão no Sistema de Informações do Ministério da Saúde.

A marca é 13% superior ao período entre 13 de junho a 13 de julho, quando 2,7 milhões de doses foram aplicadas.

“Esse resultado tem sido determinante para que a variante Delta não apresente resultados significativos em internações e óbitos. Na próxima sexta-feira, divulgaremos mais uma edição do Mapa de Risco. Esse monitoramento constante é um subsídio importante para as ações a serem adotadas no combate ao vírus”, avalia o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Vacinação de adolescentes na capital

A vacinação de adolescentes foi retomada nesta quarta-feira (15), pela Prefeitura do Rio após uma suspensão por falta de doses. No primeiro e segundo dias, meninas de 14 anos são vacinadas. Na sexta-feira (16), será a vez dos meninos da mesma idade.

O planejamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segundo Daniel Soranz, titular da pasta, é de que uma nova remessa com mais 30 mil doses do Ministério da Saúde, do imunizante da Pfizer, chegue nesta quarta-feira à cidade. O município recebeu 20 mil doses da vacina nesta terça e 180 mil doses no início da semana, segundo o secretário.

“A expectativa, nessa semana, é vacinar próximo a 300 mil pessoas com a segunda dose, com doses de reforço para os idosos acima de 90 e para as meninas e meninos de 14 anos. Para a próxima semana, a gente ainda aguarda uma nova remessa de vacinas pra poder continuar o calendário”, pontuou o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

Passaporte da vacina

A exigência do passaporte da vacina para os moradores do Rio frequentarem espaços como academias , teatros, cinemas e museus passou a valer nesta quarta-feira. Segundo a prefeitura, que irá fiscalizar estes locais, 48 estabelecimentos foram alvo de inspeção e nenhum foi autuado por descumprimento das medidas do Decreto Rio Nº 49335, que instaurou a medida.

Na cidade do Rio, 300 mil pessoas não compareceram aos postos para tomar a primeira dose de um dos imunizantes disponíveis contra a doença e por conta disso, não poderão frequentar locais fechados de uso coletivo, a partir da implementação do 'passaporte da vacina'. O decreto que determina a apresentação da carteirinha despertou reações dos grupos 'antivacina', apesar de ser baseado em recomendações de especialistas do Comitê Científico da prefeitura, que chegaram a chamar o prefeito Eduardo Paes de "ditador".

Confira os locais determinados pela prefeitura:



- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;



- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;



- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação;



- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;



- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in;



- conferências, convenções e feiras comerciais