Populares tentaram socorrer homem com sinais de espancamento no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, em São GonçaloDivulgação

Publicado 16/09/2021 09:41

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) abriu inquérito para investigar a morte de um homem, na manhã desta quinta-feira, que teria sido espancado até a morte em São Gonçalo.



A vítima, que ainda passa por identificação no Instituto Médico Legal (IML), foi levada já sem vida por populares na noite de quarta-feira (15) ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

A DHNSG informou que apura as circunstâncias do fato e tenta identificar a autoria do crime.