Dona do Bar da Portuguesa, Donzilia Gomes ou DondonDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 16/09/2021 11:00

Rio - O tradicional Bar da Portuguesa, l localizado em Ramos, na Zona Norte da cidade é o mais novo patrimônio cultural do Rio. A placa azul sinalizando o novo posto do botequim foi fixada no último domingo (12) pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), órgão da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) em uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Eduardo Paes; do subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz; do secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini; e donos de bares da região.

“Os botecos são locais de celebração da vida do suburbano carioca. E as formas de comemorar o hoje ao longo dos anos nos bares nos deram patrimônios incríveis sejam na forma de beber, cantar, comer… Isso é a nossa cultura, nossa história que hoje felizmente temos o prazer de reconhecer como patrimônio cultural em vida a partir empoderamento de uma grande mulher suburbana”, comenta Diego Vaz.

Agora, o Bar da Portuguesa é o 27° estabelecimento a integrar o Circuito dos Botequins do patrimônio carioca. A inciativa da prefeitura em contemplar bares e botequins como patrimônio imaterial na categoria atividade econômica tradicional e notável é realizada desde 2010. Outros bares de tradição como Casa Paladino, o Nova Capela, Bar Adonis e Adega Pérola também fazem parte do seleto grupo.

Inaugurado em 1968, o boteco é conhecido pelo tradicional bolinho de bacalhau. O Bar da Portuguesa coleciona boas histórias. A proprietária é a portuguesa Donzilia Gomes. Dondon, como é conhecida, dona de todas as receitas daquela cozinha, inclusive os também famosos jiló e sardinha frita.

Perto dali foi lar de Pinxinquinha (1897-1973), que se tornou frequentador assíduo. Na porta do bar, inclusive, tem uma escultura do maestro sentado numa cadeira onde ele costumava passar horas, assinada pelo cartunista Ique.

"Os bares e botequins são tradicionalmente reconhecidos como locais de convivência democrática, que traduzem o espírito festivo carioca. Este circuito tem o objetivo de divulgar e informar sobre esse rico acervo de bens culturais existentes na cidade", diz Laura Di Blasi, presidente do IRPH.

Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca



Desde 2010, os Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca começaram a ser feitos por temas que valorizem o patrimônio cultural carioca. Os circuitos deixaram de ser focados em arquitetura e passaram a abranger temas livres, ligados à cultura e à identidade carioca. Por meio da fixação de uma placa informativa, a Prefeitura do Rio seleciona locais de destaque para cada tema. Em cada placa, os visitantes podem saber um pouco mais sobre o local e sua importância para a história da cidade e para o tema em questão.

São 21 circuitos com bens culturais espalhados por toda a cidade com temas como: Liberdade, Art-Déco, Cinemas, Trem, Botequins, Águas, Samba, Bossa Nova, Praça Tiradentes, Herança Africana, Choro, Negócios Tradicionais e outros. Atualmente, são cerca de 242 placas por toda a cidade.