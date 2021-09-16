Homem é preso com 24 tubos de cocaína e R$15Divulgação
Homem é preso e alega dívida com suposto dono do tráfico de drogas em Angra dos Reis
Suspeito tentou fugir, mas acabou capturado
Konder: 'Com o Posto Digital, o Detran reduz a necessidade de comparecimento aos postos'
Neste sábado, dia 18 de setembro, o Detran-RJ dá início às celebrações da Semana Nacional do Trânsito
Covid-19: Rio confirma primeiro caso da variante Mu
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PM prende foragido envolvido em sequestro de filho de empresário em 2003
Vítima era filha do então patrão do criminoso e ficou como refém da quadrilha durante quatro dias
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No sábado, das 13h às 17h, cariocas poderão adotar um animalzinho de estimação na Praça Nossa Senhora da Paz
Santos Dumont suspende operações devido ao mau tempo na cidade
Frente fria que chegou ao Rio deixou condição instável e forçou cancelamento de partidas e decolagens
Reunião na Alerj debate soluções para os furtos e roubos de cabos
Encontro decidiu pela realização de uma campanha por meio do Disque-Denúncia para tentar coibir esse tipo de crime
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