Homem é preso com 24 tubos de cocaína e R$15 - Divulgação

Homem é preso com 24 tubos de cocaína e R$15Divulgação

Publicado 16/09/2021 10:35

Rio - Um homem foi preso e 24 tubos de cocaína foram apreendidos, além de uma pequena quantia de dinheiro em espécie, por policiais militares do 33°BPM (Angra dos Reis), na Tararaca, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os agentes realizaram patrulhamento para checar informações encaminhadas pelo Disque Denúncia de Angra.



Segundo a denúncia, o suspeito estava vendendo drogas na Rua Teresópolis, esquina com Rua E. Os policiais do serviço reservado foram ao local e encontraram um suspeito conhecido como “John John” que tentou fugir, jogando uma sacola com drogas fora. Os policiais realizaram um cerco e conseguiram capturá-lo. Durante a abordagem, o homem informou que estava com dívidas com o suposto chefe do tráfico local e por esse motivo estava vendendo as drogas. Ele foi encaminhado à 166ª DP (Angra dos Reis) onde foi autuado por tráfico de drogas e preso.

O Disque Denúncia solicita a ajuda de toda a população com objetivo de transformar Angra dos Reis uma cidade ainda mais segura. Qualquer atividade criminosa no município pode ser denunciada de forma anônima através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”.