Embarcação usada pelo casal Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e Cristiane Nogueira de Silva, de 48Divulgação
Polícia aguarda resgate de barco que desapareceu com casal em Angra para concluir o caso
Delegado explicou o motivo dos corpos de Leonardo Machado e Cristiane Nogueira terem sido encontrados em lugares distantes um do outro
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Morte de Kathlen Romeu completa 100 dias e família aguarda respostas
A jovem grávida morreu com um tiro de fuzil, durante uma ação da PM, ao visitar familiares no Complexo do Lins. 'Enquanto eu tiver forças e vida estarei brigando por justiça', disse a avó de Kathlen
Bar da Portuguesa, em Ramos, é o mais novo Patrimônio Cultural do Rio
Boteco é conhecido pelo tradicional bolinho de bacalhau
Homem é preso e alega dívida com suposto dono do tráfico de drogas em Angra dos Reis
Suspeito tentou fugir, mas acabou capturado
Polícia ambiental flagra construção irregular em Barra Mansa após denúncia no Linha Verde
Área com 700 metros quadrados foi degradada
Líder do núcleo de cobranças da maior quadrilha de agiotas do Rio é preso no Ceará
Bruno da Silva Pinheiro Mendes foi para Juazeiro do Norte (CE) para se manter distante das investigações. Homem identificado como 'laranja' do grupo foi preso em Santa Catarina. Polícia tenta cumprir 65 mandados de prisão
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