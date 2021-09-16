Embarcação usada pelo casal Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e Cristiane Nogueira de Silva, de 48 - Divulgação

Embarcação usada pelo casal Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e Cristiane Nogueira de Silva, de 48Divulgação

Publicado 16/09/2021 11:20

Rio - A Polícia Civil aguarda a Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros resgatarem a embarcação que possivelmente está próxima ao local onde o corpo de Leonardo Machado foi encontrado, na última quarta-feira (15), em Angra dos Reis , na Costa Verde do Rio. Somente após o resgate do barco a polícia poderá confirmar o que houve com o casal Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e Cristiane Nogueira da Silva, de 48. De acordo com exames de perícia, ambos morreram por afogamento.

O corpo de Leonardo foi encontrado enrolado em uma rede de pesca por pescadores, próximo à praia de Provetá, local de difícil acesso, e o corpo de Cristiane foi localizado no dia 29 de agosto, na Restinga da Marambaia . O delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, disse que o motivo dos corpos terem sido encontrados em locais distantes um do outro é devido às fortes correntes marítimas. "Essa parte da Ilha Grande tem correntes marítimas que ficam voltadas para o mar, o que pode justificar o deslocamento".

O caso ainda está em investigação na 166ª DP.