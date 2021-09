Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis - Redes sociais

Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis Redes sociais

Publicado 31/08/2021 15:23

Rio -- Peritos do Instituto Médico Legal concluíram, nesta terça-feira, em laudo, que a provável causa da morte da corretora Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, foi afogamento. Essa possibilidade já havia sido levantada, em análise preliminar, pelos próprios legistas na ocasião em que o corpo foi encontrado, já que não foram encontradas marcas de violência.

O corpo da corretora foi encontrado no domingo, na Restinga de Marambaia, Zona Oeste do Rio e, na segunda-feira, familiares já o haviam reconhecido, pelas tatuagens, como sendo de Cristiane. Ela estava desaparecida desde o dia 22, quando saiu de barco de Ilha Grande, em Angra dos Reis, com seu ex-companheiro, Leonardo Andrade, 50. Os dois tentavam uma reconciliação.

O mar estava agitado e a polícia trabalha com a hipótese de naufrágio.

Um trecho do laudo, desta terça-feira, diz: " o corpo apresenta um único vestígio característico do afogamento, sendo esse, a hemorragia nas células aéreas dos ossos temporais; em função da inexistência de outros achados, o perito indetermina a causa da morte, em função do adiantado estado de decomposição do corpo, não se opondo que tenha sido a asfixia mecânica pelo afogamento".

Pedaços da embarcação, como uma janela, foram encontrados. As buscas continuam para encontrar Andrade. O caso está sendo investigado pela 166ªDP (Angra dos Reis).