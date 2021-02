Morro do Urubu Reprodução Internet

Rio - A Polícia Militar prendeu três suspeitos durante uma operação, na manhã desta quarta-feira, para reprimir o crime organizado nas Comunidades do Urubu, em Pilares, e do Flexal, no Engenho da Rainha. De acordo com a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) foram recebidos com tiros por criminosos e houve confronto. Moradores relataram um intenso tiroteio por volta das 4h.

A PM informou que foram apreendidos um rádio comunicador, duas pistolas, uma granada e farto material entorpecente a ser contabilizado. As ações seguem em andamento.