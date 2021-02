Policial do Choque negocia rendição de criminosos em Quintino, Zona Norte do Rio Reprodução/ Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 13:24 | Atualizado 04/02/2021 13:39

Rio - Um vídeo registrou o momento em que um policial militar dialoga com criminosos na Comunidade da Caixa D'água na quarta-feira para negociar sua rendição. É possível ouvir o policial dizendo que a família dos suspeitos está a caminho do local, pede para confiar nele e diz que 'não vai ter judaria'.

Crédito: Arquivo pessoal/ Jornal O DIA pic.twitter.com/sWctbM8WXP — Jornal O Dia (@jornalodia) February 4, 2021

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o referido material audivisual retrata o momento em que equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) negociam a redição de criminosos, durante as ações de quarta-feira nas comunidades da Caixa D'água e 18, em Quintino. Os policiais dialogaram com o grupo até a entrega, que ocorreu sem feridos naquele momento. Seis homens foram presos durante as ações nestas comunidades e foram apreendidos cinco fuzis, quatro pistolas, uma submetralhadora, rádios comunicadores e drogas.

Nove pessoas morreram durante a operação. De acordo com a corporação, todos tinham envolvimento com o crime e trocaram tiros com os agentes.

"Tivemos este grande número de mortes por conta de marginais que resistiram duramente à ação policial. Mas tivemos quatro criminosos presos que se renderam por conta da operação policial", disse o porta-voz da PM, Major Ivan Blaz, ao RJTV 1, da Globo.

A operação visava estabilizar toda a região que vem sendo objeto de disputa entre grupos de criminosos rivais pelo domínio territorial, com o objetivo de ampliar o tráfico de entorpecentes e controle de serviços fornecidos à população local, como a venda de gás, o fornecimento de internet e TV a cabo, dentre outros.

A ação aconteceu nas comunidades da Caixa D’Água e do Morro do 18, em Quintino, do Morro do Urubu, em Pilares, e do Flexal, no Engenho da Rainha, e da Barão, Bateau Mouche e Chacrinha, na Praça Seca.



A PM informou que cinco batalhões participaram da operação: Batalhão de Operações Especiais (Bope), Choque, 18ºBPM (Jacarepaguá), 3ºBPM (Méier) e 9ºBPM (Rocha Miranda). Nenhum dos 300 agentes envolvidos na ação ficou ferido.

"Os batalhões da Zona Oeste ocuparam a região da Praça Seca e os batalhões da Zona Norte vieram pelo Morro do Dezoito. Com os homens do comando de operações especiais indo pelas comunidades do meio, dominadas pela milícia", afirmou o Major Blaz.