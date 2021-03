Reunião religiosa causa aglomeração na quadra da Grande Rio na Baixada Fluminense

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 10:22

Rio - Uma grande aglomeração se formou, nesta quarta-feira (3) à noite, na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A quadra foi cedida pela escola à Igreja Pentencostal Templo dos Milagres. Em imagens feitas durante a reunião religiosa, é possível identificar alguns fiéis sem máscara e sem distanciamento de segurança adequado.Questionada, a Grande Rio rebate que costuma emprestar a quadra para todo e qualquer estilo de atividade cultural, social e religiosa, e que a responsabilidade seria unicamente dos organizadores. A escola também se dispôs a notificar o pastor Leonardo Sale, que era responsável pelo culto.Segundo o pastor, nos storys de seu Instagram, foram disponibilizados álcool em gel e os fiéis eram cobrados a usar máscara. Em alguns vídeos ele chegou a mostrar pessoas entrando nos portões da quadra recebendo álcool em gel nas mãos.No início de 2021 foram registradas centenas de eventos e festas que causaram aglomerações em várias partes do Rio. Durante o período de Carnaval as denúncias aumentaram, e o local que mais abrigou essas multidões foi o Leblon, bairro da Zona Sul do Rio.Nesta última terça-feira, a Polícia Civil identificou e solicitou a prisão de 14 pessoas envolvidas na organização de bailes funk durante o período de Carnaval , entre eles, estão três cantores.