Por O Dia

Publicado 02/03/2021 11:28

Rio - A Polícia Civil pediu a prisão cautelar de 14 responsáveis por realizar e organizar bailes funks durante o carnaval nas comunidades do Jacaré, no Jacarezinho, Pedreira, em Costa Barros, Acari, e Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Entre os envolvidos, estão o MC Poze do Rodo , Negão da BL, DJ Markinho do Jaca e DJ Denilson do Chapadão (confira a lista completa abaixo).

De acordo com as investigações das Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), os indiciados desrespeitaram a legislação e os decretos estaduais e municipais, que determinam a suspensão de eventos que tenham presença de público com aglomerações. Os responsáveis foram indiciados pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva, epidemia e associação ao tráfico de drogas.



A investigação apontou que os eventos foram realizados em áreas abertas nas comunidades, sob o controle dos grupos criminosos das regiões. "Os eventos fizeram, por meio das músicas, apologia ao crime ou a criminosos, sendo também o sexo, a violência, o tráfico e o uso de drogas temas recorrentes das letras", informou a polícia.



Ainda segundo as especializadas, as festas aconteciam entre 22h até às 7h do dia seguinte e expuseram moradores da região a aglomerações, o que possibilita risco de disseminação da covid-19 e, consequentemente, aumento do contágio e do número de infectados.

Confira a lista dos indiciados pela polícia por organizar os eventos nas comunidades:

Comunidade do Jacarezinho - Evento: Carnaval do Jaca

- Marcos Almeida da Costa - DJ Markinho do Jaca

- Leonardo Helcias Andrade Cardoso - Leo

- Denílson Rodrigues Ferreira - DJ Denilson do Chapadão

- Adriano de Souza Freitas - vulgo Chico Bento, apontado como líder da quadrilha de narcotraficantes da região



Comunidade da Pedreira - Evento: Pedra Folia

- Luiz Cedro da Silva Junior - Junior

- André dos Santos Saraiva - DJ Andrezinho da Divisa

- Rodrigo Santos Silva - DJ RD San

- Rene de Freitas Lopes Araujo - vulgo Coelho da Pedreira, líder da quadrilha de narcotraficantes da região



Comunidade de Acari - Evento: Acari Folia

- Mateus Bento de Souza - Negão da BL

- Gerson Rezende Sampaio e Silva

- Alexsander Mesmer Fernandes - vulgo Formigão, líder da quadrilha de narcotraficantes da região



Comunidade do Castelar - Evento: Baile do Castelar Especial de Carnaval

- Marlon Brendon Coelho Couto da Silva - MC Poze do Rodo

- Rangel da Silva Castro

- Jose Carlos dos Prazeres Silva - vulgo Cem ou Piranha, líder da quadrilha de narcotraficantes da região