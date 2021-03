Agentes da DC-Polinter localizaram e prenderam o criminoso Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 16:02 | Atualizado 04/03/2021 16:05

Rio - Policiais civis da Delegacia de Polícia Interestadual – Divisão de Capturas (DC-Polinter) prenderam, nesta quarta-feira (3), um homem apontado como integrante de uma organização criminosa da Região Serrana do Rio, especializada em roubo de carga. Ele foi localizado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde foi cumprido mandado de prisão preventiva pendente.



De acordo com as investigações, o grupo, que conta com pelo menos 15 integrantes, atua na Região Serrana e na Baixada Fluminense – em especial nas cidades de Petrópolis, Itaipava e Duque de Caxias. Só em 2020, a quadrilha realizou mais de 15 roubos de carga, totalizando um prejuízo de pelo menos R$ 2,1 milhões, entre os veículos e as cargas roubados.



O homem responde pelos crimes de organização criminosa e de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Ele pode ser condenado, junto com seus comparsas, a mais de 20 anos de prisão.