Magrão DIVULGAÇÃO PORTAL DOS PROCURADOS

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 15:29

Rio - O Portal dos Procurados divulgou cartaz, nesta quinta-feira (4), em busca de informações sobre o paradeiro de Luciano de Gouveia, o Magrão, de 34 anos. Ele é o principal suspeito da morte de Selma de Maria Silva Almeida, de 49 anos, que era sua companheira. Selma foi assassinada por estrangulamento com um cabo de celular no dia 22 de janeiro. O crime aconteceu na localidade conhecida como Rua Nova, no Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Magrão já é considerado foragido pela Justiça.

Magrão e Selma de Maria se relacionaram durante um ano e meio, mas não chegaram a morar juntos. Segundo as investigações, Luciano, depois de alguns meses, mudou de atitude e passou a agredir verbal e fisicamente a vítima. Em uma das agressões, segundo testemunhas, o homem chegou a fraturar a mandíbula de Selma.

Segundo o Disque Denúncia, no dia do crime, depois de amarrar Selma na cama, Luciano teria utilizado um cabo de carregador de celular para estrangulá-la. O crime só foi descoberto, porque o agressor publicou fotos de Selma na Internet. Segundo as investigações, Luciano já é procurado por estupro de vulnerável (artigo 213 do Código Penal) na Paraíba. O Disque Denúncia recebe informações no Whatsapp (21) 98849-6099 e no telefone (21) 2253 1177.