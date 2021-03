Hospital Estadual Eduardo Rabello fecha para reformas estruturais Divulgação/Google Street View

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 15:14

Rio - Após uma série de irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o Hospital Estadual Eduardo Rabello (HEER), em Campo Grande, referência em atendimento geriátrico no Rio há 45 anos e com 18 especialidades, está sendo fechado para reformas estruturais. Setores como enfermarias, ambulatório, Centro Dia, fisioterapia, CTI, Centro de Imagem e refeitório estão na lista das obras.



Nos últimos dias, 15 pacientes que estavam internados no local foram transferidos para outras unidades do estado ou encaminhados para continuarem o tratamento em casa. Faltam ainda cinco pacientes, que também serão transferidos nos próximos dias. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a obra está prevista para começar ainda neste semestre, no entanto, ainda não foi informada a data de retorno dos atendimentos.

No início de 2020, devido às fortes chuvas que atingiram o Rio, o teto do ambulatório desabou Divulgação

Sindsprev/Rj), as obras que a Secretaria Estadual de Saúde pretende fazer no HEER acontecem pouco menos de dois anos da realização de outras obras na unidade.



Grupo de risco e funcionários temem transferência



De acordo com a diretora da Sindsprev/RJ, Clara Fonseca, o principal questionamento da classe não é a obra, mas sim a decisão em meio à segunda onda de Covid-19 que voltou a crescer expressivamente nas últimas semanas. Na terça-feira (3),



Deputado estadual questiona SES e Alerj sobre fechamento da unidade



O deputado Flavio Serafini, do PSOL, informou nesta quarta-feira (4) que encaminhou um ofício ao secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves e à Comissão de Saúde da Alerj, solicitando o planejamento e a planta da obra do HEER, que comprove a real necessidade do fechamento da unidade.



O deputado procura entender quais unidades serão referenciadas para a continuidade do tratamento dos idosos, em especial no quadro epidemiológico de crise sanitária mundial pela pandemia de Covid-19, sendo que um dos grupos prioritários e de risco são os idosos.



“Recomendamos ao Sr. Governador que não feche nenhuma unidade de saúde e não desengavete a proposta de fechamento do Hospital Estadual Santa Maria. Informamos que encaminhamos cópia do Ofício para a Comissão de Saúde da ALERJ”, escreveu o deputado nas suas redes sociais.



A unidade, que faz parte do complexo do Instituto de Assistência dos Servidores (IASERJ), é inteiramente voltada para o cuidado com os idosos e realiza em média 2.700 atendimentos ambulatoriais por mês em 18 especialidades. Entre elas geriatria, cardiologia, endocrinologia, ginecologia, nutrição, dermatologia, oftalmologia e odontologia. Para internação, a unidade contava com a disponibilização de 30 leitos.

Além da atenção médica, o projeto “Centro Dia” foi destaque na unidade. No local, os idosos entravam no início do dia e só saíam no final da tarde, recebendo três refeições: café da manhã, almoço e lanche. Durante este período, realizam atividades diárias como exercícios físicos e oficinas, em uma área totalmente reservada, sem contato com outros pacientes.

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Unidades Próprias, esclareceu que será realizada uma reforma estrutural no Hospital Estadual Eduardo Rabello (HEER), prevista para começar ainda neste semestre, com o objetivo de sanar uma série de irregularidades apontadas em denúncias e ações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ao fim das obras, a unidade poderá oferecer condições dignas de atendimento aos pacientes.



“Neste momento, profissionais e pacientes estão sendo transferidos para outras unidades da rede estadual, que garantirão a continuidade na assistência. A SES reforça que não procede a informação do fechamento da unidade, uma vez que, após a reforma, o Hospital Estadual Eduardo Rabello será reaberto e em melhores condições para atender à população fluminense. O Ministério Público e a Defensoria Pública estão acompanhando todo o processo, que vem sendo realizado com transparência e legalidade”, esclareceu a SES.