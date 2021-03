Estado do Rio de Janeiro registra mais de 2 mil novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 17:39

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira (03), 587.800 casos confirmados e 33.362 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.180 novos casos e 186 mortes. Entre os casos confirmados, 549.715 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 66,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 43,9%.

Em entrevista coletiva nesta quarta, na sede da Prefeitura, na Cidade Nova, Paes manifestou preocupação com o aumento de casos graves e óbitos no país, e consequentemente na cidade. O prefeito afirmou que está "esticando todas as cordas" na avaliação das restrições.