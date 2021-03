Por ESTADÃO CONTEÚDO

03/03/2021

Rio - Moradores do Rio de Janeiro fizeram um protesto, na noite desta quarta-feira contra as medidas adotadas pela gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no combate à pandemia de covid-19. O panelaço começou às 20h30, horário em que teria início um pronunciamento do presidente em rede nacional de rádio e TV.

O pronunciamento acabou cancelado, mas os protestos ocorreram mesmo assim. O número de mortos pela covid-19 no país nesta quarta-feira foi recorde: 1.910 vítimas da doença morreram em 24 horas.

O barulho de panelas e gritos de "fora, Bolsonaro", "assassino", "genocida" e outros foram ouvidos nos bairros de Copacabana, Flamengo, Glória, Botafogo, Laranjeiras, Cosme Velho, Jardim Botânico (todos na Zona Sul) e Grajaú (Zona Norte). As manifestações se estenderam por cerca de dez minutos, até por volta de 20h40.

