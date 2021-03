Secretaria de Educação oferece reforço on-line para quem vai fazer o Enem Carlos Magno / Divulgação

24/03/2021

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova importante para estudantes que sonham fazer uma universidade. Até domingo, os alunos que terminaram o Ensino Médio no ano passado e tiverem interesse em participar do próximo exame poderão se inscrever no reforço escolar on-line da rede estadual de ensino: o 'RegresSeeduc'.

Com a matrícula especial, os estudantes poderão ter acesso, via Google Sala de Aula e pelo aplicativo de navegação gratuita 'Applique-se', oferecido pela Secretaria de Estado de Educação, aos conteúdos de até sete disciplinas: Português, Matemática, Biologia, Química, Física, Geografia e História. Serão ofertados turnos de aulas com foco no Enem em dias úteis e também aos sábados.

As aulas começam no dia 12 de abril. Dentro da plataforma do Google Sala de Aula, os alunos terão monitorias em tempo real com os professores de cada matéria, material didático em formato pdf, além de exercícios e simulados de provas do Enem.

"Após um ano de pandemia e suspensão das aulas presenciais, muitos dos estudantes que terminaram a 3ª série do Ensino Médio em 2020 não se sentiram aptos para realizar a prova do Enem em janeiro. Queremos dar a esses jovens a oportunidade de reforçar as disciplinas que sintam mais necessidade, dando condições para que façam o vestibular e sigam para o Ensino Superior", explica o secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt.

Os alunos que estão atualmente cursando a 3ª série do Ensino Médio também poderão se matricular no reforço escolar entre os dias 1º e 6 de abril. No caso desses estudantes, não será permitida a inscrição no turno que esteja cursando sua matriz curricular regular.