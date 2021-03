Panelaço é ouvido em Copacabana, Zona Sul Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 20:59 | Atualizado 23/03/2021 21:38

Rio - Vários bairros do Rio registraram panelaços contra o Governo Federal e o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), na noite desta terça-feira. Depois de adiar sua fala por por duas vezes, Bolsonaro comentou sobre o atual cenário da pandemia no país. A manifestação começou às 20h30 e foi registrada em Copacabana, Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, entre outros.

Panelaço é registrado em Copacabana, Zona Sul.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/vtVs2RoR2g — Jornal O Dia (@jornalodia) March 23, 2021

Pelas redes sociais, diversos internautas convocaram o protesto ao longo do dia. Os barulhos e gritos de "fora, Bolsonaro", "genocida" e outros foram ouvidos. Confira!

Ensurdecedor o panelaço na praça Afonso Pena, na Tijuca, RJ. pic.twitter.com/vX3pCffHzk — Edu Goldenberg (@edugoldenberg) March 23, 2021

Pronunciamento é marcado por mudança de postura

Como já era esperado, o presidente mostrou dados de compras da vacina , defendeu a imunização e se solidarizou com as mortes causadas pela doença. Somente nas últimas 24h, o Brasil registrou 3.252 óbitos por complicações da covid-19, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

"Estamos num momento de uma nova variante do coronavírus que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. Em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome", disse Bolsonaro no começo do discurso.