Rio - Uma ex-namorada do vereador Jairo Souza, o Dr. Jairinho, padrasto de Henry Borel, morto no último dia 8 , prestou depoimento entre a noite de segunda-feira (22) e esta terça-feira (23) na 16ª DP (Barra da Tijuca), na Zona Oeste da cidade. Ela, que não teve a identidade revelada, acusou o político de ter agredido a filha dela alguns anos atrás. Segundo ela, na época da agressão, a filha era menor de idade. A mesma não deu detalhes de como e porque teria sido acontecido o crime.

Uma outra mulher, que preferiu não se identificar, também esteve na delegacia que investiga o caso. Ela afirmou já ter tido relação com Jairinho, porém, não foi revelado o que ela falou sobre o político.

O advogado de defesa do vereador e da mãe do menino Henry, Monique Medeiros, disse que não teve acesso ao depoimento das duas mulheres e afirmou que quem levou as "supostas testemunhas" foi Leniel Jr., pai da criança.

Corpo de menino Henry deve ser exumado

Em entrevista ao Fantástico, no último domingo (21), o advogado do pai de Henry, afirmou que estuda pedir a exumação do corpo da criança . O menino morreu no último dia 8, após ser deixado na casa da mãe, Monique Medeiros, pelo pai da criança, Leniel Borel.

Pai e filho tinham passado o fim de semana juntos e durante a madrugada, a mãe e o padrasto, o vereador Doutor Jairinho, encontraram a criança desmaiada no chão do quarto do casal. Ele foi levado a um hospital na Barra da Tijuca, onde teve a morte constatada.

"O nosso papel como defesa do pai não é incriminar A ou B, é saber a verdade. Por que o menino morreu daquele jeito? Daquela forma?", disse Leonardo Barreto.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou diversas lesões pelo corpo da criança, infiltrações hemorrágicas nas partes frontal, lateral e posterior da cabeça, contusões no rim, no pulmão e no fígado. A causa da morte seria "hemorragia interna causada pelo rompimento do fígado".