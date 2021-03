Evento da Secretaria do Ambiente vai celebrar o Dia Mundial da Água Site Governo do Estado do Rio

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 00:00

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado ontem, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a ONU-Habitat, convida a todos para participar do Circuito das Águas, um ciclo de palestras que estão ocorrendo desde ontem e irão até amanhã. As inscrições podem ser feitas através do link http://www.bit.ly/CircuitodasAguas2021.

O evento contará com a presença do secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha; e o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Philipe Campello, para debater temáticas como: Cidades e Água, Rios Limpos para Mares Limpos, Educação e Água e Segurança Hídrica.

A programação começará com a pauta de Segurança Hídrica, onde o secretário Thiago Pampolha, o presidente do Inea, Philipe Campello, a oficial nacional do ONU-Habitat no Brasil, Rayne Ferreti, e a oficial sênior de Programas do PNUMA, Regina Cavini, farão a abertura para a palestra com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin.

Logo após acontecerá a mesa "Saneamento básico, o caminho para melhorar a qualidade dos rios" moderado por Rafael Daudt, da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ).