Publicado 23/05/2021 21:15

Em homenagem aos 130 anos de previdência do Rio de Janeiro, o Fundo Único de Previdência Social do Estado (Rioprevidência) realiza, ao longo desta semana, evento gratuito e virtual com palestras sobre o tema pela plataforma Teams ( https://bityli.com/bfrPe ).

De 24 a 28 de maio, convidados especialistas no assunto falarão sobre os diversos aspectos que envolvem o assunto. De segunda à quinta-feira (24 a 27), será das 10h às 12h. Na sexta-feira (28), das 11h às 13h.



Na segunda-feira, dia 24, a abertura solene terá a participação do presidente do Rioprevidência, Sergio Aureliano, e convidados. O diretor de Seguridade do Rioprevidência, Marcelo Fresteiro, será o palestrante do dia e irá apresentar tópicos sobre a Reforma da Previdência.



Na terça-feira, o tema 'Rioprevidência e Municípios' será abordado por Sergio Aureliano e Pamela Ornelas - Diretora Executiva do Fundo de Previdência de Barra do Piraí e Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 47 subseção da OAB/RJ.



Na quarta-feira, a palestra vai esclarecer aos servidores do Estado que queiram conhecer um pouco mais sobre o Regime Complementar do Rio, o RJPrev. E o convidado será Halan Morais, presidente do RJPrev.



Na quinta-feira, 27, o tema da palestra será 'Solicitação da Pensão Previdenciária - aspectos importantes'. A ideia é auxiliar os pensionistas e os interessados na questão. O tema será esclarecido pela gerente de Atendimento do Rioprevidência, Carla Marques.



Finalizando o evento, no dia 28, sexta-feira, o Rioprevidência receberá o juiz federal Fabio Souza, professor da UFRJ e do ICDS, no horário das 11h às 13h, para falar sobre 'Desafios na Gestão de Benefícios'.