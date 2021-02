Por O Dia

Publicado 23/02/2021 00:00

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, principalmente em tempo de pandemia e desemprego crescente, a Unigranrio aproveita para reforçar a qualificação de profissionais por meio do encontro que irá diferenciar aqueles que estão de olho em inovação. Hoje e amanhã, a partir das 18h30, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa de da Unigranrio (Propep) realizará palestras virtuais abertas ao público, com os temas empreendedorismo e mercado de trabalho.

Hoje, o bate-papo será com Thaís Tavares, gerente comercial na Atlas Professionals do Brasil, que atua no segmento de mão de obra temporária, serviços de RH e nas indústrias de petróleo, gás e energia. O encontro com a especialista terá como tema 'Quais são as habilidades e competências do profissional do futuro?'. O encontro será mediado por Daniela Longobucco, doutoranda em Administração.

Já amanhã, Paulo Espanha, sócio da Innovative Minds Studios , empresa focada em inovação pela sensibilização de pessoas na jornada da transformação cultural e digital, vai falar sobre empreendedorismo, com o tema 'Empreendedorismo inovador: o que devemos aprender com as Startups?'. A mediação fica por conta de Márcio Torres, fundador da Opa Educação, startup desenvolvida com apoio da Faperj, no programa Startup Rio.