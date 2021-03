Aglomeração em meio à pandemia. Na foto, a movimentação em Copacabana Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 02/03/2021 19:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 585.620 casos confirmados e 33.176 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 1.825 novos casos e 83 mortes. Entre os casos confirmados, 547.326 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 64,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 42,9%.

Novo calendário de vacinação

O prefeito Eduardo Paes divulgou, no início da noite desta terça-feira, o novo calendário de vacinação do município. A partir de quarta-feira (3), a imunização da terceira idade vai acelerar na cidade. Em uma publicação na sua conta pessoal do Twitter, Paes informou que o cronograma será cumprido caso não ocorra atraso na entrega das vacinas.

"Hoje recebemos um cronograma de entregas da vacina. Sendo cumprido, abaixo segue o novo cronograma de vacinação da prefeitura do Rio. Até amanhã estaremos vacinando pessoas com 79 anos e na quinta, sexta e sábado pessoas com 78 anos. Semana que vem prosseguimos como abaixo", disse o prefeito do Rio.

Confira onde se vacinar na da cidade:

. Clínicas da Família;

. Centros municipais de saúde;

. Planetário da Gávea;

. Museu da República (Catete);

. Tijuca Tênis Clube;

. Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme);

. Drive thru da Uerj;

. Drive thru do Parque Olímpico.