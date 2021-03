Camelódromo, no Centro do Rio. Estefan Radovicz / Agencia O Dia Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 14:35 | Atualizado 04/03/2021 14:36

Rio - Quem passa frequentemente pelo Camelódromo, agitado mercado popular da Rua Uruguaiana, no Centro do Rio, já está acostumado. Com gritos de "celular, Pramil, Cytotec", comerciantes anunciam, sem qualquer fiscalização, a venda proibida de medicamentos de acompanhamento médico obrigatório. Foi assim que policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam em flagrante, na quarta-feira (3), três homens suspeitos de venderem remédios abortivos.

Segundo as equipes da 5ª DP, um policial foi avisado sobre o comércio irregular do produto e abordou um dos vendedores, se passando como comprador. O homem confirmou vender o medicamento a R$ 600, e levou o suposto interessado até um dos boxes do Camelódromo, onde haviam outros dois indivíduos. O trio foi preso em flagrante e encaminhado à 5ª DP. Na unidade, dois deles negaram o envolvimento. O outro preferiu não se manifestar.

O Misoprostol, conhecido popularmente como Cytotec, é um protetor estomacal também utilizado em gestantes com problemas pós-parto, e no aborto legal. O medicamento é utilizado apenas em hospitais, sob acompanhamento, e tem comercialização proibida em farmácias comuns, de acordo com a Portaria nº 344/98 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).