Ação resultou na prisão em flagrante de dois motoristas - Divulgação/PRF

Ação resultou na prisão em flagrante de dois motoristasDivulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:45

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na noite desta quinta-feira (17) uma operação conjunta com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para a fiscalização de veículos de carga na BR-116, em Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro. A ação resultou na prisão de dois homens.



De acordo com a PRF, a fiscalização acontecia no quilômetro 301, em frente ao posto de pesagem para o transporte de carga da ANTT, quando um caminhão com adulteração da placa foi visto. A placa era coberta por um saco plástico preso por um elástico. Segundo a polícia, o objetivo era evadir da fiscalização de excesso de peso.



Publicidade

O motorista foi preso em flagrante. No mesmo local, horas mais tarde, um outro caminhão também foi identificado com a placa adulterada com o mesmo propósito e o condutor do veículo também foi preso.