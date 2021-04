Cedae Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 07:36 | Atualizado 06/04/2021 07:36

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) informou que vai desligar a Estação de Tratamento do Guandu, às 19h, desta terça-feira. O objetivo é tentar mais uma vez acabar com a geosmina — elemento que tem deixado a água distribuída no Rio com cheiro e gosto de terra desde janeiro de 2020.



Por conta da manobra, os municípios da Região Metropolitana poderão sofrer com a falta d'água nesta quarta-feira. Em bairros do Grande Rio, o abastecimento só deve ser normalizado na sexta.



Publicidade

A companhia explicou que o Rio Guandu ficará pelo menos 12 horas parado para que uma bomba seja instalada na lagoa de captação. Objetivo é renovar a água da estação e tentar melhorar a situação.



Publicidade

Ainda de acordo com a Cedae, a maneira de solucionar o problema definitivamente, é a obra de proteção da tomada de água da Estação Guandu que ainda está em processo de licitação. A intervenção prevê a construção de um dique para impedir que as águas dos rios Ipiranga, Queimados e Poços se misturem às do Rio Guandu antes do ponto de captação de água. A obra, investimento de aproximadamente R$ 132 milhões, tem duração prevista de 24 meses.