Juliana diz que há um mês a água chega com gosto e cheiro ruim a sua casa, no Anil Arquivo pessoal

Por Aline Cavalcante

Publicado 04/02/2021 19:31



Rio - Há algumas semanas a presença de geosmina na água tem afetado moradores de diversos bairros e cidade do Rio de Janeiro. O problema, que há um ano também atingiu a população, e que na época foi resolvido com carvão ativado e argila, dessa vez não foi suficiente para solucionar a situação. Para o especialista Cezar Pires, faltou planejamento da Cedae, o que comprometeu a eficiência técnica dos componentes. Ele alerta que só em médio prazo uma solução definitiva pode ser encontrada.

"O carvão ativado é usado principalmente para remoção de odor e cor da água que está sendo tratada. Funciona bem, mas também tem seus limites. São necessários investimentos prévios para usá-lo na filtragem da água. Não funcionou desta vez porque está faltando de planejamento. A Cedae esperou a geosmina reaparecer para, somente no final de janeiro, voltar a usar o carvão ativado de maneira emergencial e isso se reflete na eficiência técnica da solução", explica Cezar Pires, Engenheiro Ambiental e professor de Saneamento da UVA.

Publicidade

O especialista afirma ainda que uma solução definitiva não é imediata. "A estação de tratamento de água do Guandu promove um tratamento tradicional, para não dizer antiquado, e se torna difícil moderniza-la assim rapidamente. A solução definitiva é de médio prazo. Consiste em sanear toda a bacia de captação da água que chega ao Guandu, construindo redes de coleta de esgotos e principalmente estações de tratamento".

A falta de saneamento é um entrave para a melhora da qualidade da água que a população vem recebendo ao longo dos anos. "O que temos hoje é uma água bruta de péssima qualidade em virtude do esgoto doméstico lançado in natura nos cursos de água que compõem a bacia de captação do Guandu, que recebe uma água cheia de esgoto sanitário diluído. Ou seja, o problema é a falta de sistema de saneamento que é de competência da própria Cedae", alerta Cezar Pires.

Publicidade

Problemas para a saúde

O gosto e o cheiro de terra na água fornecida pela Cedae foram causados pela presença de geosmina, uma substância produzida por algas, que não é considerada prejudicial à saúde, segundo a companhia estadual.

O presidente da Cedae, Edes Fernandes de Oliveira, disse no início da semana que não havia problemas na água e que não há com que se preocupar quanto ao gosto e cheiro de terra.

Publicidade

"Não há nenhum problema em relação a essa água com gosto e cheiro de terra. Não estou falando da água com cor forte. Quanto à geosmina, não há qualquer problema em relação à saúde. A gente sabe que a população do Rio não está acostumada a beber água com gosto e odor, mas não há problema em relação à saúde".

O DIA afirma que a água contaminada pode prejudicar a saúde. Sintomas como dores abdominais, diarreia, vômito, enjoos e náuseas têm relação estreita com o consumo de água infectada. Apesar da própria geosmina não ser tóxica, Cezar Pires explica que ela indica uma água com bactérias. Apesar de a Cedae garantir que não há riscos para a população, especialista entrevistado peloafirma que a água contaminada pode prejudicar a saúde. Sintomas como dores abdominais, diarreia, vômito, enjoos e náuseas têm relação estreita com o consumo de água infectada. Apesar da própria geosmina não ser tóxica, Cezar Pires explica que ela indica uma água com bactérias.

Publicidade

"Na verdade, a geosmina por si só não é toxica. Porém, sabemos que sua presença na água é um indício de que a água captada é de péssima qualidade e que deve apresentar bactérias que, aí sim, podem ter efeitos na saúde humana".

O engenheiro ambiental aconselha que o consumidor sempre cuide da água dentro da sua casa. "A orientação é limpar com frequência as cisternas e caixas e, principalmente, usar um filtro doméstico de boa qualidade e mantê-lo limpo. Mas, essas são ações que devem ser recorrentes já que, infelizmente, ficamos à mercê da qualidade da água distribuída".

Publicidade

O DIA entrou em contato com a companhia para saber os próximos passos que serão adotados e o prazo para a resolução do problema, mas, até o fechamento desta matéria, a Cedae não havia respondido.



Locais afetados



O relatório de qualidade da água divulgado pela Cedae aponta que diversos bairros tiveram gosto na água acima do aceitável. O Ministério da Saúde determina que o gosto e o cheiro da água só devem chegar ao limite máximo de indicador 6.

No bairro da Lapa, além do gosto e do cheiro, a água sai turva das torneiras. "Estava só com gosto e cheiro ruim, mas hoje abri a torneira e saiu uma água amarelada, parece que está com ferrugem", contou a cozinheira Julia Vieira, 27.

Publicidade

Juliana diz que há um mês a água chega com gosto e cheiro ruim a sua casa, no Anil Arquivo pessoal

"Tenho comprado água, são de três a quatro engradados por semana. Meu gasto chega a R$ 173 com água mineral. Fora conta de água da Cedae que chega pontualmente. É uma sensação de que estamos sendo feitos de bobos, é revoltante. Sem falar que ficamos quase duas semanas sem água. Mas a conta está aí, Sem nenhum desconto", afirma Juliana Cavalcante de Azevedo Lemos, moradora do Anil, Zona Oeste do Rio.

Publicidade

"Há duas semanas sinto o gosto e cheiro de areia, de terra molhada. Sinto quando vou tomar banho e escovar os dentes. Para beber só comprando mesmo, são dois ou três galões por semana", relatou o advogado Thiago Baptista, 38, morador de Moquetá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

fotogaleria

Publicidade

A água apresentou gosto além do aceitável em 17 bairros. Outras cidades e bairros aparecem no relatório, porém a intensidade da alteração foram igual ou abaixo de 6. As alterações começaram no dia 4 de janeiro. Mas, moradores de bairros não citados na lista também relatam gosto e cheiro na água.

"O gosto de barro está muito forte", afirmou Felipe Villarino, morador de Del Castilho, na Zona Norte do Rio.

Publicidade

Em Mesquita, na Baixada Fluminense, há reclamação é que o gosto e cheiro da água estão alterados. "Há umas duas semanas venho sentindo o cheiro de terra. Há uns dias eu fui escovar os dentes e o gosto de terra era quase insuportável, daqui a pouco teremos que usar água mineral para tudo, é um descaso", diz Paulo Lima, que mora no bairro Santo Elias, um dos que não aparece na lista da Cedae.



Vistoria na ETA do Guandu

Publicidade

A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) informou que devido à demora para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) solucionar o problema para o correto e eficaz abastecimento para a Região Metropolitana, engenheiros da Câmara de Saneamento (CASAN) da Agenersa retornaram à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu para realizar nova vistoria nesta quinta-feira (04).



A Agência afirmou que todas informações que forem reunidas definirão decisão do Conselho Diretor em processo regulatório aberto para investigar os procedimentos operacionais da Cedae e, caso constatada falha na prestação do serviço, a companhia seja multada.

Publicidade



Bairros do Rio com alterações na água acima do recomendado:



Horto - 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Engenho Novo - 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Pilares - 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Encantado - 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Tijuca- 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Grajaú- 8 (gosto) e 2(cheiro)

Campo Grande- 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Realengo- 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Praça Seca- 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Vila Isabel- 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Bangu- 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Olaria- 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Cachambi- 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Taquara- 8 (gosto) e 1 (cheiro)

Pavuna- 8 (gosto) e 2 (cheiro)

Jardim Botânico- 8 (gosto) e 1 (cheiro)

Jacarepaguá- 8 (gosto) e 1 (cheiro)



Locais com alterações no limite do recomendado:



Rio



Barra da Tijuca- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Recreio- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

São Francisco Xavier- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Bonsucesso- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Zumbi- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Ilha do Governador- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Bancários- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Pedra de Guaratiba- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Santa Cruz- 4 (gosto) e 2 (cheiro)

Taquara - 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Cordovil- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Jardim Botânico- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Coelho Neto- 3 (gosto) e 1 (cheiro)

Irajá- 3 (gosto) e 1 (cheiro)

Vidigal- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Benfica- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Gávea- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Tanque- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Bento Ribeiro- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Alto da Boa Vista- 6 (gosto) e 2 (cheiro)

Santíssimo- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Guadalupe- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Senador Vasconcelos- 6 (gosto) e 1 (cheiro)

Galeão- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Maracanã- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Todos os Santos- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Cidade Nova- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Laranjeiras- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Glória- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Centro- 3 (gosto) e 1 (cheiro)

Cosmos- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Gamboa- 6 (gosto) e 2 (cheiro)

Colégio- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Sepetiba- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Anchieta- 3 (gosto) e 2 (cheiro)

Inhoaíba- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Vaz Lobo- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Marechal Hermes- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Ricardo de Albuquerque- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Engenho de Dentro- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Parada de Lucas- 4 (gosto) e 2 (cheiro)

Gardênia- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Osvaldo Cruz- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Campinho- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Méier- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Quintino- 3 (gosto) e 1 (cheiro)

Madureira- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Penha- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Sampaio- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Catete- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Cascadura- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Inhaúma- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Brás de Pina- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Humaitá- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

São Cristóvão- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Ramos- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Santa Teresa- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Botafogo- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Leblon- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

São Conrado- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Estácio- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Andaraí- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Senador Camará- 4 (gosto) e 1 (cheiro)

Piedade- 6 (gosto) e 2 (cheiro)

Anil- 6 (gosto) e 2 (cheiro)

Paciência- 4 (gosto) e 2 (cheiro)



Duque de Caxias



Publicidade

Centro- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Olavo Bilac- 6 (gosto) e 2 (cheiro)

Jardim 25 de Agosto- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Centenário- 4 (gosto) e 2 (cheiro)



São João de Meriti



São Matheu- 1 (gosto) e 1 (cheiro)

Centro- 4 (gosto) e 2 (cheiro)

Parque Analândia- 4 (gosto) e 2 (cheiro)



Nilópolis



Publicidade

Centro- 4 (gosto) e 2 (cheiro)

Olinda- 1 (gosto) e 1 (cheiro)



Mesquita



Centro- 4 (gosto) e 2 (cheiro)



Belford Roxo



Publicidade

4 (gosto) e 2 (cheiro)

Prata- 2 (gosto) e 1 (cheiro)

Heliópolis- 6 (gosto) e 2 (cheiro)



Queimados



Jd. Queimados- 1 (gosto) e 1 (cheiro)



Nova Iguaçu



Publicidade

K-11 4 (gosto) e 2(cheiro)

Aero Clube- 4 (gosto) e 2 (cheiro)

Moquetá- 4 (gosto) e 2 (cheiro)

Ouro Preto- 4 (gosto) e 2 (cheiro)