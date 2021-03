Objetivo é evitar a proliferação de algas responsáveis pela concentração de geosmina, que vem crescendo nos últimos dias Arquivo O DIA

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 08:05 | Atualizado 19/03/2021 08:42

Rio - Moradores do Rio relataram, na manhã desta sexta-feira, a falta d'água em diversos bairros devido à manobra feita no Rio Guandu para renovação de água da Lagoa próxima a área de captação . O objetivo da Cedae é evitar a proliferação de algas responsáveis pela concentração de geosmina, que vem crescendo nos últimos dias.

A interrupção das atividades foi feita na noite de quinta-feira e foi religado por volta das 7h45 desta sexta. Com a paralisação, o abastecimento pode levar até 48 horas para ser normalizado. O fornecimento de água deve ser normalizado em até 72 horas.



"Ninguém merece, há dois dias a água estava com gosto ruim e ontem do nada acaba, sem nenhuma explicação. E vamos ficar sem água no fim de semana", disse uma moradora de Belford Roxo no Twitter. "Cedar, vamos colocar essa equipe do marketing pra trabalhar direito né!? Avisar aos consumidores as 18:00 da noite que vai cortar a água para manutenção no dia seguinte! Pelo amor de Deus. Mais respeito", reclamou outra moradora da Baixada Fluminense.

"Impressionante, pagamos a conta de água, não é de graça, não. Aí a Cedae fecha a água sem aviso e deixa a população sem água. Temos muito o que evoluir", falou um morador da Zona Norte..

"Água com gosto e cheiro ruim desde ontem e têm lugares que estão sem água. Geosmina de novo!", disse um morador de Campo Grande, Zona Oeste.

Em nota, a Cedae informou que, além de manter todas as medidas para reduzir a concentração de geosmina, como a aplicação de carvão ativado, a companhia iniciará o bombeamento de água do Rio Guandu diretamente para a lagoa, aumentando a entrada de água e, consequentemente, sua renovação. A instalação da bomba está prevista para ser feita dentro de 10 dias.

A Cedae também solicitou aos laboratórios contratados a redução do prazo no envio dos resultados dos testes de controle de qualidade que são divulgados no site da companhia. O edital da obra de proteção da tomada d'água, solução definitiva para o problema, será publicado em até 30 dias.

A companhia afirma que montou esquema especial para atender hospitais e outros serviços essenciais com carros-pipa, caso haja necessidade neste período. A companhia pede também que clientes que possuam sistemas de reserva usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais, que exijam grande consumo de água.





