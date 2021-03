Objetivo é evitar a proliferação de algas responsáveis pela concentração de geosmina, que vem crescendo nos últimos dias Arquivo O DIA

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:10 | Atualizado 18/03/2021 16:10

Rio - A Cedae realizará, na noite desta quinta-feira, uma manobra preventiva no Rio Guandu para a renovação da água da lagoa próxima à captação da estação de tratamento. O objetivo é evitar a proliferação de algas responsáveis pela concentração de geosmina, que vem crescendo nos últimos dias. A operação consiste na abertura das comportas para o escoamento com maior volume e velocidade da água da lagoa. Para a medida, será necessário a interrupção das atividades da estação até 5h de sexta-feira (19). Após a ação, o abastecimento pode levar até 48 horas para ser normalizado.



A companhia afirma que montou esquema especial para atender hospitais e outros serviços essenciais com carros-pipa, caso haja necessidade neste período. A companhia pede também que clientes que possuam sistemas de reserva usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais, que exijam grande consumo de água.

Em nota, a Cedae informou que, além de manter todas as medidas para reduzir a concentração de geosmina, como a aplicação de carvão ativado, a companhia iniciará o bombeamento de água do Rio Guandu diretamente para a lagoa, aumentando a entrada de água e, consequentemente, sua renovação. A instalação da bomba está prevista para ser feita dentro de 10 dias.



A Cedae também solicitou aos laboratórios contratados a redução do prazo no envio dos resultados dos testes de controle de qualidade que são divulgados no site da companhia. O edital da obra de proteção da tomada d'água, solução definitiva para o problema, será publicado em até 30 dias.

Moradores do Rio voltam a relatar mau cheiro e gosto de terra na água

Moradora há 7 anos da Travessa São Carlos, no bairro da Estácio, na Zona Norte, Rosimere Santos de Souza, de 51 anos, contou ao DIA que a água voltou a apresentar cheiro e gosto de barro há uma semana. Apesar disso, a coloração está normal. "Tinha parado, mas voltou a ficar assim. Até a louça e as roupas ficam com mau cheiro. Só não dá para beber e cozinhar", disse.

Já a técnica de enfermagem, Jeniffer Chaves, de 18 anos, relatou inclusive que começou a passar mal na última quarta-feira (17) devido à água. A moradora de Jardim Lorena, no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste, disse que está há dois dias sentindo cheiro e gosto alterado na água.

"Há dois dias que estou sentindo um cheiro e um gosto estranho na água. Ontem comecei a sentir dor de barriga e acredito que tenha sido por esse motivo. O gosto ainda não está muito forte, usamos filtro em casa, porém quando tomamos banho ou escovamos o dente o gosto e o cheiro estão bem forte", contou.