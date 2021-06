Geo-Rio retoma obras das encostas no Complexo do Lins - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:06

Rio - A Geo-Rio está retomando as obras do programa PAC das Encostas – programa do governo federal – em sete comunidades do Complexo do Lins, na zona Norte da cidade. Os recursos federais já estão disponíveis, serão cerca de R$ 12 milhões para executar todas as obras até o fim deste ano.



"A Geo-Rio vem se antecipando para mitigar os riscos nas comunidades, seguimos com nosso trabalho preventivo", conta o presidente da Geo-Rio, Andre Senos.



As obras de contenção de encosta terão diversas intervenções cada uma com sua peculiaridade nas comunidades Barro Preto, Vila Cabuçu, Barro Vermelho, Morro dos Macacos, Parque Vila Isabel, Morro da Matriz e Pretos Forros. Todas as comunidades fazem parte do Complexo do Lins e a Geo-Rio já tem três obras em andamento, quatro que serão iniciadas e a do morro do Encontro já concluída. A previsão de conclusão das obras é no fim deste ano.

De acordo com a Geo-Rio, o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, é um grande parceiro nesse processo de retomada desse projeto explicando para os moradores os cuidados que devem ser tomados com as encostas para que não acumule lixo, causando danos ao solo.



"Até o fim do ano entregamos essas obras em oito comunidades da Zona Norte para minimizar problemas com as chuvas de verão", declara a secretária de Infraestrutura, Katia Souza.



O programa de Prevenção de Áreas de Risco, o PAC das Encostas do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), tem como objetivo prevenir novos deslizamentos, contenção de encostas em áreas de risco, controle de enchente e inundações com obras de drenagem, além da redução de áreas vulneráveis a deslizamentos.