Thaís Álvaro Santos do Nascimento foi baleada na cabeça e no ombro durante briga com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos TelesReprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:15

A meritienseSantos do Nascimento, baleada na cabeça e no ombro durante briga com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles , recebeuAdão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde estava internada desde o dia 6 de junho. A vítima de 22 anos chegou a sofrera caminho da unidade hospitalar e passou por uma, que, segundo parentes, foi bem sucedida, apesar de ter perdido muito sangue e massa encefálica.

Em vídeo publicado nas redes sociais, na tarde de ontem (20), Thaís aparece bastante emocionada sendo recebida por familiares em sua casa. Parentes rezaram pela vida da jovem.

Segundo testemunhas, o incidente aconteceu após a vítima ter jogado um copo de cerveja no namorado, identificado como Michael, que reagiu a ação com disparos de arma de fogo para o alto. Thaís, na tentativa de tirar a arma do parceiro, acabou atingida por dois tiros, um na cabeça e outro no ombro.



A tentativa de feminicídio segue sendo investigada por agentes da 64ª DP (São João de Meriti).

