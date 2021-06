A PM encontrou uma mochila com materiais entorpecentes dentro - Divulgação

A PM encontrou uma mochila com materiais entorpecentes dentroDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 16:22

21º BPM prenderam um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de contribuir para o tráfico de drogas em

Policiais Militares doprenderam um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de contribuir para oem São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

Segundo informações do Batalhão, agentes encontraram o suspeito quando estavam realizando patrulhamento na rua Antônio Martins, no Parque São Nicolau. Na abordagem pessoal, o indivíduo tentou fugir, mas não obteve sucesso. Com ele, foi encontrada uma mochila com materiais entorpecentes dentro.



Publicidade

Diante dos fatos e provas, a guarnição procedeu até a 54ªDP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro de ocorrência.

Publicidade

LEIA TAMBÉM: Educação retoma ensino presencial em mais sete unidades municipais de Meriti