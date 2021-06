O motoboy Alisson da Silva Monteiro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 21:46 | Atualizado 21/06/2021 21:52

Rio - O motoboy Alisson da Silva Monteiro, foi preso pela segunda vez, no último domingo (20), por um crime que nunca cometeu. Ele, que tem o mesmo nome de um traficante de Pernambuco, foi para a prisão pela primeira vez em 2019 por associação com o tráfico e tentativa de homicídio. À época, o advogado de defesa da família do motoboy conseguiu provar a inocência dele e o rapaz foi solto no mesmo ano.

Já neste domingo, Alisson foi preso enquanto fazia uma entrega em Bangu, na Zona Oeste. O nome dele ainda consta no Banco Nacional de Justiça como foragido. Após 25 horas na delegacia, seu advogado conseguiu que fosse expedido um contramandado de prisão, que revogou a detenção do motoboy.

Agora, Alisson aguarda a Justiça para que seu nome seja limpo novamente. O DIA tentou contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.