Foto de Adriano Silva Salles. - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:45 | Atualizado 22/06/2021 17:34

Rio - Agentes da 41ª DP (Tanque) prenderam em flagrante, nesta terça-feira, um miliciano acusado de extorquir comerciantes no bairro de Tanque, na Zona Oeste do Rio. Com o homem, identificado como Adriano Silva Salles, foram encontrados R$ 315, que seria resultado da prática criminosa.

De acordo com o delegado titular da distrital, Reginaldo Guilherme, após receberem informações sobre o miliciano, agentes foram enviados até a Estrada do Cafundá e Estrada do Catonho para verificar o caso. Por volta das 10h, os policiais notaram na região a presença de um motociclista que entrava e saía de diversos comércios e resolveram abordá-lo.

Adriano então confessou aos agentes que dirigia sua moto, modelo Yamaha, levado um comparsa na garupa para cobrar uma taxa de segurança aos comerciantes locais. No entanto, ele acabou sendo morto. Com isso, o miliciano admitiu estar fazendo as cobranças sozinho.

O criminoso foi conduzido para a 41ª DP (Tanque), onde o caso foi registrado e, em seguida, foi levado para o sistema prisional.