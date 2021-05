Homem estava foragido há 17 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 15:00 | Atualizado 19/05/2021 15:16

Rio - Um homem identificado como Silvano de Oliveira foi preso, na manhã desta terça-feira (18), por agentes da 41ª DP (Tanque), sob a coordenação do delegado titular, Reginaldo Guilherme. Contra ele, havia um mandado de prisão por homicídio, expedido no ano de 2003, pela 2ª Vara de Domingos Martins, do Espírito Santo.





Assista:



Créditos: Divulgação Polícia Civil#ODia pic.twitter.com/QUhC8pWXHj — Jornal O Dia (@jornalodia) May 19, 2021

De acordo com a unidade, Silvano foi localizado em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Os agentes localizaram o homem após uma denúncia que foi repassada ao setor de inteligência. Os policiais montaram uma vigília durante a noite desta segunda-feira (17) e capturaram o acusado por volta de 6h.

O preso foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e encaminhado ao sistema penal.