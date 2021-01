BRT Rio reabre módulo expresso da estação Tanque Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 07:48

Rio - O módulo expresso da estação Tanque do BRT, na Zona Oeste do Rio, foi reaberto para os passageiros na manhã desta sexta-feira. De acordo com o modal, a parada do corredor Transcarioca recebeu nova pintura, iluminação interna com luminárias de LED e externa, com refletores, bilheteria reformada, vidros nas portas de acesso aos articulados e nova programação visual.



De acordo com o consórcio, esta é a 30ª estação reformada ou recuperada pelo BRT Rio nos últimos 13 meses, e a terceira que recebeu melhorias em 2021 já na gestão de Eduardo Paes. A próxima parade a ser reformada será a André Rocha, também no corredor Transcarioca, com previsão de entrega na próxima segunda-feira, dia 11.



Segundo o BRT, apesar da situação financeira, o consórcio está trabalhando para reabrir nas próximas semanas outras quatro estações: André Rocha, General Olímpio, Nova Barra e Praça do Bandolim.